Facebook Twitter Rss

Kim Kardashian, Trump'la görüşmek istiyor

Kim Kardashian, Trump'la görüşmek istiyor.16820
  • Giriş : 11.05.2018 / 12:52:00

Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek istiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ünlü isim Kim Kardashian, müebbet hapis cezası istenen Alice Marie Johson'u affetmesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek istiyor.

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, Mic isimli yayın kuruluşuna verdiği röportajda şartlı tahliye edimeksizin müebbet hapis cezası alan 62 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile görüşmek istediği açıkladı.

37 yaşındaki Kardashian, Jonnson’un bağışlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirterek, eğer kendisine Trump ile konuşma fırsatı verilirse, “Ona (Trump’a), herkes gibi, hayatta bazen gurur duymayacağımız ve üzerinde çok düşünmediğimiz seçimler yaptığımızı söylerdim” dedi.

Kardashian, Beyaz Saray Danışmanı ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile de daha önce Johnson davasını konuştuğunu aktardı:

“Davayı Başkan’ın masasına getirmek ve büyükanneyi hapisten çıkarmanın bir yolunu bulabilmek için için Beyaz Saray ile sürekli iletişim halindeyim. Daha önce bu konuyu konuştuğum Jared Kushner’ın yeni bir ceza adaleti reformu üzerinde çalışıyor. Johnson davasını kendi aralarında konuştuklarını biliyorum. Daha önce radarlarında değilken geldiğimiz aşamanın büyük bir adım olduğunu düşünüyorum.”

NTV

Murat Boz'dan Aslı Enver için sürpriz açıklama

Meteoroloji'den Ankara için uyarı geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump ve Kuzey Kore lideri o tarihte görüşecek

Trump ve Kuzey Kore lideri o tarihte görüşecek

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri o tarihte görüşecek.

9. Senfoni eşliğinde ötenazi yaptırdı!

9. Senfoni eşliğinde ötenazi yaptırdı!

104 yaşındaki bilim adamı, Beethoven'in 9. Senfonisi eşliğinde ötenazi yaptırdı.

 

Macron: Nükleer anlaşma devam etmeli

Macron: Nükleer anlaşma devam etmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşmaya ilişkin konuştu.

Ermenistan'ın yeni Başbakanı'ndan açıklama

Ermenistan'ın yeni Başbakanı'ndan açıklama

Ermenistan'ın yeni Başbakanı, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

 

Meclis'te İran bayrağı yakıldı

Meclis'te İran bayrağı yakıldı

ABD'nin aldığı nükleer anlaşmanın ardından ortalık fena karıştı.

Trump'ın kararına Obama'dan tepki: Hata!

Trump'ın kararına Obama'dan tepki: Hata!

Trump'ın kararına eski başkan Barack Obama'dan tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya