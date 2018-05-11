Kim Kardashian, Trump'la görüşmek istiyor
Ünlü isim Kim Kardashian, müebbet hapis cezası istenen Alice Marie Johson'u affetmesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek istiyor.
ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, Mic isimli yayın kuruluşuna verdiği röportajda şartlı tahliye edimeksizin müebbet hapis cezası alan 62 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile görüşmek istediği açıkladı.
37 yaşındaki Kardashian, Jonnson’un bağışlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirterek, eğer kendisine Trump ile konuşma fırsatı verilirse, “Ona (Trump’a), herkes gibi, hayatta bazen gurur duymayacağımız ve üzerinde çok düşünmediğimiz seçimler yaptığımızı söylerdim” dedi.
Kardashian, Beyaz Saray Danışmanı ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile de daha önce Johnson davasını konuştuğunu aktardı:
“Davayı Başkan’ın masasına getirmek ve büyükanneyi hapisten çıkarmanın bir yolunu bulabilmek için için Beyaz Saray ile sürekli iletişim halindeyim. Daha önce bu konuyu konuştuğum Jared Kushner’ın yeni bir ceza adaleti reformu üzerinde çalışıyor. Johnson davasını kendi aralarında konuştuklarını biliyorum. Daha önce radarlarında değilken geldiğimiz aşamanın büyük bir adım olduğunu düşünüyorum.”
NTV
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