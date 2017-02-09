Kimin parasını kime veriyorsunuz?

Giriş : 09.02.2017 / 11:17:00

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Meclis Genel Kurulunda Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında CHP Grubu adına söz aldı.