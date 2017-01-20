Kimliği belli oldu! İşte o hain!
Suriye'de kaçırılan 2 Türk'ü terör örgütü DAEŞ'e katılan yine 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kaçırdığı olduğu ortaya çıktı.
Biri Sakaryalı diğeri Diyarbakırlı olan teröristlerin üçüncüsünün kimliği gizli tutuluyor. Hainler DEAŞ'in Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'na üye.
Fırat Kalkanı Harekâtı’yla büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ, propaganda amaçlı olarak kaçırdığı Türk askeri Sefer Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin’in görüntülerini yayınladı. Sosyal medya üzerinden DEAŞ’ın propaganda amaçlı yayınladığı görüntülerde DEAŞ’lı bir kişi ise Türkçe konuşmasında Türkiye’yi tehdit ediyor.
Görüntülerin yayınlanmasından sonra istihbarat birimleri, infazcı DEAŞ’lı teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. İstihbarat birimleri görüntüleri kare kare inceledi. Rehin tutulan askerlerin kurtarılması ve akıbetlerinin belirlenmesi için Türk istihbarat birimleri hem Suriye hem de Musul bölgesinde nokta operasyonlar yaptı. Çalışmalar aralıksız devam ederken, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.
Yapılan incelemede infazcıların DEAŞ’ın içinde yer alan Türk vatandaşları olduğu da belirlendi. Askerleri kaçıran ve propaganda amaçlı videosunu yayınlayanların DEAŞ’a 2015-2016 yılları arasında katılan, biri Diyarbakırlı, biri Sakaryalı diğerinin memleketi gizli tutulan üç DEAŞ’lı olduğu belirlendi. Bu teröristlerin isimleri ise Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. olarak açıklandı. Kimliği belirlenen 3 Türk vatandaşının Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın Türklerden oluşan ‘Yaşar Grubu’ içerisinde yer aldığı, DEAŞ’ın infazcı timi olarak bilindikleri öğrenildi.
KİLİS’TEN KAÇIRILMIŞTI
DEAŞ’ın Türk emiri ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı, 1 Eylül 2015’te beraberindeki teröristlerle Kilis sınırında devriye görevi yapan askerlerle çatışmaya girmiş, bir asker şehit olmuş, er Sefer Taş da kaçırılmıştı. Taş’ın DEAŞ’ın merkezi Rakka’ya götürüldüğü ileri sürülmüştü. Görüntülerdeki Fethi Şahin’in ise 3 yıl önce askerliğini tamamladıktan sonra DEAŞ’a katıldığı iddia edilmişti. Şahin’in DEAŞ içine sızmış istihbarat elemanı olduğu da iddialar arasında.
KARE KARE TOPOGRAFİK ARAŞTIRMA
DEAŞ’ın yayınladığı görüntüler kare kare incelendi, topografik araştırma yapıldı. İnceleme sonucunda videonun Musul-Dicle arasında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki bir bölgede çekilmiş olabileceği ağırlık kazandı.
HÜRRİYET
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