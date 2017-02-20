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Kipa resmen el değiştirdi

Kipa resmen el değiştirdi.20226
  • Giriş : 20.02.2017 / 16:55:00

Tesco Kipa A.Ş. hisselerinin belli oranının Migros tarafından devralındı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinden açıklama geldi. Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa A.Ş. hisselerinin belli oranında Migros tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Asya Katılım Bankası AŞ'nin tek kontrolü altında bulunan Işık Sigorta AŞ'nin kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verildi.

GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-Markt-und Absatzforschung ile birlikte, GfK SE üzerindeki ortak kontrolün KKR & Co. L.P. tarafından Acceleratio Capital vasıtasıyla dolaylı olarak devralınması işlemi onaylandı.

Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. AŞ'nin hisselerinin belli oranının, Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine, Migros Ticaret AŞ tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin verildi.

Kurul, Richemont International SA'nın, Kering Eyewear'ın ortak kontrolünü devralması işlemine de onay verdi. Rockwell Collis tarafından B/E Aerospace'in tek kontrolünün devralınması işlemi de Kurul tarafından uygun bulundu.

Rubis Med Energy'nin hisselerinin Rubis Terminal SA tarafından satın alınması suretiyle, Rubis Terminal SA'nın, Rubis Med Energy üzerinde tek kontrol sağlaması işlemine de izin verildi.

Kipa'nın temeli 1992 yılında, 100 işadamının girişimiyle İzmir’de atıldı. Market zincirin sitesinde yer alan bilgiyere gör Kipa, bugün 21 şehirde her hafta 1,5 milyon kişiye hizmet veriyor.

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