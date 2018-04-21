Kırbaçlanan kadını izlemek için yarıştılar
Şoke eden olay Endonezya'da yaşandı. Açe eyaletinde 5 kadın 3 erkeğe verilen kırbaç cezasını izlemek isteyenler birbirini ezdi. Kırbaçlanan 8 kişiyi fotoğraflamak için toplanan kalabalık üzerine askerler bölgeye geldi.
11 kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra fenalık geçirdi. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi. İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi
HÜRRİYET
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