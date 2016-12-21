Kirby: ABD bir kenara atılmadı!
Moskova'da gerçekleştirilen ve Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanları'nın katıldığı kritik toplantı için Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "ABD'nin görüşmeye davet edilmeyerek dışarıda tutulduğunu biliyoruz. Ancak ABD, Suriye'de kenara atılmadı, hala Suriye'deki sürecin bir parçası" dedi.
Basın toplantısında konuşan Kirby, Moskova'daki toplantıdan bir yol haritası çıkıp çıkmadığını anlamak için çok erken olduğunu söyledi.
ABD'nin Ortadoğu'da hala etkin bir ülke olduğunu belirten Kirby, “ABD, Suriye'nin geleceğine dair çözüm arayışlarına devam edecek” dedi.
John Kirby, özellikle Türkiye'nin ABD'nin Suriye'deki rolüne ihtiyaç duyabileceğini ifade etti.
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