Kırgızistan'dan Reina açıklaması!
Yılbaşında İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından olan Reina'da yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Kırgızistan'dan açıklama var.
Kırgız güvenlik güçleri, saldırıda rol aldığı iddia edilen Kırgız vatandaşı ile ilgili incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.
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