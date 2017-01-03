Facebook Twitter Rss

Kırgızistan'dan Reina açıklaması!

Kırgızistan'dan Reina açıklaması!.14660
  • Giriş : 03.01.2017 / 14:11:00

İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili Kırgızistan'dan açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yılbaşında İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından olan Reina'da yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Kırgızistan'dan açıklama var.

Kırgız güvenlik güçleri, saldırıda rol aldığı iddia edilen Kırgız vatandaşı ile ilgili incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması

Öğrenciler dikkat! TEOG sonuçları açıklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı'ndan 'Yeni Sevr' uyarısı!

Cumhurbaşkanı'ndan 'Yeni Sevr' uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaşımla 'Yeni Sevr' uyarısında bulundu

İzmir'deki evden çıkanlar şoke etti!

İzmir'deki evden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen saldırının ardından İzmir'de bir eve gerçekleştirilen operasyon sonra

 

İzmir'de Reina operasyonu

İzmir'de Reina operasyonu

Reina'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili İzmir'de operasyon başlatıldı.

Katliam öncesi ABD'den 2 istihbarat!

Katliam öncesi ABD'den 2 istihbarat!

İstanbul'daki terör saldırısı öncesi Amerika'dan 2 önemli istihbaratın geldiği öğrenildi.

 

İşte teröristin eşinin ifadesi!

İşte teröristin eşinin ifadesi!

İstanbul'u kana bulayan teröristin eşinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Anayasa teklifi Pazartesi Meclis'te

Anayasa teklifi Pazartesi Meclis'te

Anayasa değişikliği teklifi pazartesi günü Meclis'e geliyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya