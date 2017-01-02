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Kırgızistan'dan saldırgan açıklaması!

Kırgızistan'dan saldırgan açıklaması!.7517
  • Giriş : 02.01.2017 / 17:02:00

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Aiymkan Kulukeyeva, 39 kişiyi öldüren 65 kişiyi yaralayan teröristin Kırgız olduğu iddialarının araştırıldığını belirtti.

Kulukeyeva, "İlk bilgiler, bunun şüpheli bir enformasyon olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken; görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor.

Operasyonların DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştığı belirtiliyor. 

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