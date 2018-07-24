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Kırıkkale-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü

Kırıkkale-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü.17085
  • Giriş : 24.07.2018 / 10:27:00

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Kırıkkale-Ankara yolundanda meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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