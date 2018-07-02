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Kırıkkale Başsavcısı görevden alındı

Kırıkkale Başsavcısı görevden alındı.19341
  • Giriş : 02.07.2018 / 17:27:00
  • Güncelleme : 02.07.2018 / 17:27:40

Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayraktar'ın görevden alındığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan çarpıcı karar geldi. Kurul, Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayraktar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.

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