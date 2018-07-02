Kırıkkale Başsavcısı görevden alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan çarpıcı karar geldi. Kurul, Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayraktar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.
Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.
Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
3 parti anlaşırsa erken seçim olacak
AK Parti hükümetinden erken seçim ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Afrin'de Atatürk'ün karargahı bulundu
Afrin'de Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı ev bulundu.
Bahçeli sert çıktı: İdamsa idam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül için Twitter'dan açıklama ya
YKS maratonu başladı!
Bu yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Test
TSK'dan açıklama: 10 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Türkiye'ye yardıma AB'den onay
Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euroluk yardıma Avrupa Birliğ'nden onay geldi.