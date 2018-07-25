Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada 2 aile birbirine girdi. Çıkan arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
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