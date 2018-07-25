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Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı.9339
  • Giriş : 25.07.2018 / 13:26:00

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada 2 aile birbirine girdi. Çıkan arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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