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Kırklareli'nde FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde FETÖ'den 1 kişi tutuklandı.14171
  • Giriş : 10.01.2018 / 16:47:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kırklareli'nde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Sergen köyünde yaşayan Z.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Z.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda bir adet cep telefonu ve bir adet telefon sim kartına el konuldu. Şüpheli Z.A’nın Kırklareli Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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