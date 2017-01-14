Kırklareli'nde FETÖ'den 1 polis tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve görevinden ihraç edilen polis memuru F.S tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tutuklanan polis memurunun FETÖ örgütünün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcı olduğu öğrenildi.
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