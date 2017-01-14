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Kırklareli'nde FETÖ'den 1 polis tutuklandı

Kırklareli'nde FETÖ'den 1 polis tutuklandı.14171
  • Giriş : 14.01.2017 / 11:53:00

Kırklareli'nde FETÖ soruşturması kapsamında 1 polis tutuklandı.

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Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve görevinden ihraç edilen polis memuru F.S tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan polis memurunun FETÖ örgütünün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcı olduğu öğrenildi.

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