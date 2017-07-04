Kırkpınar festivalinde sürpriz isim: Aleyna Tilki
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde konser verecek şarkıcılar arasında bir de sürpriz isim var.
10 Temmuz'da başlayacak ve 1 hafta sürecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinin organizasyonu belli oldu. Programda Aleyna Tilki de konser vereceği açıklandı.
Edirne Belediye Başkanlığı´nın organizasyonuyla 10-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali´nde ünlü şarkıcılar, Buray, İlyas Yalçıntaş, Kıraç, Aleyna Tilki, Volkan Konak, Ömür Gedik, grup Evet ne Söylüyorduk ve Derya Uluğ’un sahne alacağı açıklandı.
Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali´nin programı belli oldu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 10 Temmuz Pazartesi Günü Saat: 18.00´de tören kortejinin Edirne Belediyesi önünde toplanmasıyla start alacak. Kortej, buradan Atatürk Anıtı´na yürüyecek ve Atatürk Anıtı´nda çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Açılış töreni, 25 Kasım Stadyumu´nda açılış konuşmaları ve halk oyunlarının gösterileriyle devam edecek. Saat: 21.00´de Sarayiçi´nde ‘Sen Sevda mısın?´ şarkısıyla gönüllere taht kuran Buray sahne alacak.
11 Temmuz Salı Günü ise ulusal ve uluslararası platformda tanınan Edirne Belediye Bandosu konseriyle; Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu´nun gösterisi Saraçlar Caddesi´nde 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali´ne renk katacak. İlyas Yalçıntaş, Sarayiçi´nde Saat: 21.00´da sevenleriyle buluşacak.
12 Temmuz Çarşamba Günü düzenlenecek olan etkinlikler; Saat: 10.00´da Ekrem Demiray Spor Salonu´nda Kırkpınar Masa Tenisi Turnuvası´yla başlayacak, Saraçlar Caddesi´nde Saat: 19.00´da Edirne Belediye Bandosu´nun konseri ve Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu´nun gösterisiyle devam edecek. Saat: 21.00´de ise ünlü sanatçı Kıraç, Edirnelilere unutulmaz bir konser verecek.
ALEYNA TİLKİ 13 TEMMUZ'DA SAHNEYE ÇIKACAK
13 Temmuz Perşembe akşamı ise, son günlerin popüler ismi olan ve söylediği şarkılarla ses getiren Aleyna Tilki; Sarayiçi´nde sevenleriyle buluşacak. 14 Temmuz Cuma Günü; Sarayiçi´nde Er Meydanı´nda Saat: 09.30´da yiğitlerin mücadelesi başlayacak. Bu yılda gelenek bozulmayacak ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Orduevi önünde karşılanacak. Edirne Belediyesi´nin önünden hareket eden kortej Atatürk Anıtı´na çelenk sunumunu gerçekleştirecek ve Pehlivanlar Mezarlığı´nda dualar okunacak. Saat: 17.45´te 18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması ile 6. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Yarışması´nın sergi açılışı gerçekleştirilecek. Saat: 18.30´da Sarayiçi Er Meydanı´nda açılış programı gerçekleştirilecek. Daha sonra Volkan Konak, Sarayiçi´nde unutulmaz bir konser verecek; konsere havai fişek gösterisi de eşlik edecek.
15 Temmuz Cumartesi Günü; Sarayiçi´nde yiğitlerin mücadelesi devam edecek. 16 Temmuz Pazar Günü Saat: 15.00´te Ağalık Koç İhalesi gerçekleştirilecek. Başpehlivanın belirleneceği final güreşlerinin ardından yağlı güreşler ödül töreniyle son bulacak. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali´nin final gecesine 3 ayrı konser damgasını vuracak. Saat: 21.00´de Ömür Gedik; Saraçlar Caddesi´nde, aynı saatte ‘Evet Ne Söylüyorduk´ Barış Parkı´nda; Saat:22.00´de Derya Uluğ Sarayiçi´nde konser verecek.
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