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Kırmızı listedeki PKK'lı terörist öldürüldü!

Kırmızı listedeki PKK'lı terörist öldürüldü!.23071
  • Giriş : 15.04.2018 / 10:52:00
  • Güncelleme : 15.04.2018 / 10:52:29

Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

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Terörle amansız mücadeleye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, kırmızı listede yer alan bir haini daha etkisiz hale getirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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