Kış aylarında sık görülen 5 cilt hastalığı!

Tüm bu faktörler ciltte kuruluğun artmasına, bunun sonucunda da çeşitli cilt hastalıklarının gelişmesine veya alevlenmesine neden oluyor. Kış aylarında cildimizi tehdit eden bir başka etken ise stres! Güneşin kış aylarında yüzünü daha az göstermesi birçok kişide depresif duygu durumuna neden oluyor. Bu yüzden stresle tetiklenen cilt hastalıklarının da görülme sıklığı artıyor. Ciltte oluşan kızarıklık, çatlama, kaşıntı ve pullanma gibi yaşam kalitesini düşüren sorunların artmaması için bir dizi önlem almak çok önemli. Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam kış mevsiminde sık görülen 5 cilt hastalığını anlattı, bu hastalıkların oluşturduğu yakınmalara karşı önerilerde bulundu.Egzama; stres, gıda ve birçok çevresel faktörle tekrarlanan kronik bir hastalık. Soğuk hava, nem kaybı, rüzgar, uzun süren sıcak suyla yapılan banyolar… Bu etkenler en çok yüz bölgesinde; kızarıklık, kaşıntı, pullanma ile görülen ve halk arasında “yağ egzeması” olarak bilinen seboreik dermatit şikayetini artıyor. Yakınmalar ayrıca saçlı deri ve göğsün üst bölgesinde de çok görülüyor.• Rüzgarlı havada dışarıda zaman geçirmemek gibi çevresel faktörlere karşı önlemler almaya özen gösterin.• Cildinize her gün düzenli olarak yağlı olmayan nemlendirici krem sürün.• Seboreik egzemaya yönelik, eczanelerden temin edilen özel krem ve şampuanları tercih edin.• Hekiminizle düzenli olarak iletişim kurun, çünkü krem ve şampuanların zaman zaman hekim kontrolünde değişmesi gerekebiliyor.Sedef stresle tetiklenen kronik bir cilt hastalığı. Ayrıca kış mevsiminde oluşan gribal enfeksiyonlar da bu hastalığı tetikleyebiliyor. Güneşle azalan sedef hastalığı, havaların soğumasıyla birlikte şiddetini artırıyor. Kaşıntı bazen çok şiddetli olabiliyor, genellikle diz, dirsek ve saçlı deride tutulum gelişebiliyor. Kızarıklık ve sedef rengindeki kabuklanmalar hastalığın tipik görüntüsünü oluşturuyor.• Güneş ışınlarının sedef gibi cilt hastalıklarına yararlı etkisi var. Her gün 15 dakika düzenli olarak güneş ışınlarından faydalanmayı ihmal etmeyin.• Kapalı ortamda çalışıyorsanız öğle saatleri arasında dışarı çıkıp temiz hava ve güneşten faydalanmaya çalışın.• Düzenli olarak hekiminizi ziyaret edip hastalığınızın kontrol altında olmasını sağlayın.Havaların soğuması kontakt dermatit hastalığını da tetikleyebiliyor. Özellikle soğuktan daha çok etkilenen ellerde kuruma, çatlama ve kaşıntı şikayetleri oluyor. Ellerde oluşan bu sorunlar yaşam kalitesini bozan önemli bir problem haline gelebiliyor.• Dışarı çıkarken soğuktan korunmak için mutlaka eldiven giyin.• Ellerinizi eczaneden temin ettiğiniz zeytinyağlı veya gliserinli el sabunlarıyla yıkayın.• Ellerinize her su değdiğinde el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin.• Bulaşık yıkarken ve iş yaparken içi pamuklu eldiven giymeyi unutmayın.• Hastalığın tekrar nüks etmesini önlemek için dermatoloğunuzun tedavi için verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmayı asla ihmal etmeyin.Kaşıntı toplumda bir sağlık probleminin belirtisi olarak bilinse de aslında kendisi de” tek başına bir hastalık olabiliyor” ve tüm vücutta oluşabiliyor. Kaşıntı hastalığının kış aylarının başlangıcında görülme sıklığı artıyor, bunun en önemli nedeni ise soğuk havanın cildimizi kurutması. Kış aylarında ısıtıcılar nedeniyle havanın kuruması, az su içilmesi, güneş ışınlarının yeryüzüne daha az ulaşması, stres ve enfeksiyonlardaki artış, özellikle ilerleyen yaşlarda, genel bir kaşıntı şikayetine neden oluyor.• Sıcak suyla banyo yapmayın,• Hamam ve saunaya girmeyin,• Duştan sonra vücudunuza nemlendirici krem sürmeyi alışkanlık haline getirin,• Bol su içmeye özen gösterin,• Baharatlı yemeklerden kaçının,• Stresten uzak kalmaya çalışın.Pernio soğuğa maruz kalınması sonucunda el, ayak, kulak ve burun gibi vücudun uç bölgelerindeki damarlarda daralmaya bağlı oluşan beslenme bozukluğu nedeniyle gelişiyor. Bu hastalıkta ciltte kızarıklık, kabuklanma ve yanma hissi oluşuyor.• Soğuk havada sokağa çıkarken eldiven kullanmayı ve yün çorap giymeyi ihmal etmeyin.• Kan dolaşımını bozduğu için sıkı giysilerden kaçının.• Kan dolaşımını artırması nedeniyle düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin.