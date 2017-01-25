Kışanak ve Tuncel'e tahliye çıkmadı!
Görevden alınan ve tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında mahkeme kararını verdi. Yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.
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