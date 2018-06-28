Kısıtlamalar Fatih Terim'in keyfini kaçırdı
Son şampiyon Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, UEFA belirsizliği, mali kısıtlamalar nedeniyle köşeye sıkıştı.
Öyle ki, bir tarafta UEFA belirsizliği, diğer tarafta mali kısıtlamalar ve transferin zorluğu Aslan’ın elini kolunu bağlarken, Fatih Terim ve ekibi günlerdir kara kara nasıl çözüm bulacaklarını düşünüyor.
Terim belirsizlikten o kadar bunaldı ki, 1 Temmuz’daki Zürih kampı bile bir hafta ertelenmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle Şampiyonlar Ligi kadrosunda 21 kişiyle sınırlandıracak. Bunun 4’ünün altyapıda, 4’ünün de Türkiye’de yetişme mecburiyetinde olması işleri daha da zorlaştırıyor.
Terim ve ekibi planlama yaparken en ince detayları hesaba almak durumunda kalıyor. “Sattığın kadar alabilirsin” dayatması ise yine bu konuda Aslan’ın elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle teknik heyet, Gomis, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Maicon’dan birine veya birkaçına iyi teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor. Ancak şu ana kadar bu konuda da belirsizlik sürüyor.
Bütün bunlar zaten problem olarak ortada dururken, UEFA Kulüp Finansal Finansal Kontrol Kurulu’nun Galatasaray ile yapılan anlaşmayı Yargı Birimi’ne incelemeye göndermesi de ister istemez kafalarda soru işareti yarattı. Transferde bir anda frene basılırken, her şey durdu. Tüm bunlar alt alta sıralandığında Fatih Terim ve yönetimin işinin oldukça zor olduğu gerçeği kamuoyunun önüne çıkıyor.
MİLLİYET
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