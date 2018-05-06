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'Kıskanç' manken Adriana Lima fena yakalandı

'Kıskanç' manken Adriana Lima fena yakalandı.14095
  • Giriş : 06.05.2018 / 08:37:00
  • Güncelleme : 06.05.2018 / 08:41:18

Erkek arkadaşı Metin Hara'yı kıskanan Adriana Lima, fena yakalandı.

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Büyüyen Beşik

Metin Hara ile Adriana Lima geçen yaz magazincilere yakalanmış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti.

Attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima, reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili 'Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz' demişti.

Yaşadıkları ilişki sosyal medyada ve magazinde çok konuşulan çift, hakkında çıkan haberlere sosyal medya paylaşımları ile cevap vermiş ve mutluluklarını hayranlarıyla paylaşmaya devam etmişlerdi.

STALKER ADRİANA LİMA

Dün yaşanan olay ise hem güldürdü hem de yaşadıkları aşka kanıt niteliğindeydi. Metin Hara’nın bir öğrencisinin sosyal medya hesabından Hara ile fotoğraf paylaşması üzerine Adriana Lima o profili inceledi.



Profilin sahibi, storylerini Adriana Lima’nın izlediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

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