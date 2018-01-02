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Kıvanç Tatlıtuğ ifade verecek!

Kıvanç Tatlıtuğ ifade verecek!.15333
  • Giriş : 02.01.2018 / 16:13:00

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün savcılığa giderek ifade verecek.

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Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği halde vergi borçlarını yatırmayan muhesebecisine karşı harekete geçti. Tatlıtuğ, bugün savcılığa giderek ifade verecek.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisine kesilen 3,5 Milyon TL vergi cezasını görünce şok oldu. Vergilerini düzenli ödemesine rağmen böyle bir borçla karşı karşıya kalan yakışıklı oyuncu muhasebecisi Erdal D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde Tatlıtuğ’un, aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdığı ancak Erdal D.’nin bu paraların tamamını yatırmadığı belirtildi.

Kıvanç Tatıtuğ’un şikayetinin ardından muhasebeci Erdal D. şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen D.’nin ardından savcı Kıvanç Tatlıtuğ’u da ifadeye çağırdı. Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Kıvanç Tatlıtuğ soruşturma savcısına müşteki sıfatıyla ifade veriyor.

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