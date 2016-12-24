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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ayrılıyor mu?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ayrılıyor mu?.21963
  • Giriş : 24.12.2016 / 13:53:00
  • Güncelleme : 24.12.2016 / 13:52:38

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer arasında sorunlar başladı.

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Ünlü çiftten kötü haber geldi. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in evliliklerinde sorunlar yaşandığı iddia edildi.

Annesinin evliliği onaylamamasına rağmen Başak Dizer'le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un boşanma ihtimali konuşuluyor.

KSabah Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çiftin, son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.

İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu.

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