Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ayrılıyor mu?
Ünlü çiftten kötü haber geldi. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in evliliklerinde sorunlar yaşandığı iddia edildi.
Annesinin evliliği onaylamamasına rağmen Başak Dizer'le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un boşanma ihtimali konuşuluyor.
KSabah Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çiftin, son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.
İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu.
DİĞER HABERLER
Burak Özçivit Fahriye'ye evlenme teklif etti
3 yıldır birlikte olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen evleniyor.
4 çocuğu birden Kırca'nın mirasını reddetti
Nihat Doğan ağlaya ağlaya yayını terk etti
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Halep'te yaşananlara tepki gösterdi.
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le evleniyor
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 3 yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen ile evleniyor.
Meryem Uzerli, Ozan Güven'in kucağında
Oyuncu Meryem Uzerli'nin Ozan Güven'le çıkan fotoğrafı olay yarattı.
Chloe Loughnan: Serdar benden boşanamaz
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan evliliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.