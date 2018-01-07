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Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat komşu oluyor.19261
  • Giriş : 07.01.2018 / 08:35:00

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, taşınma kararı aldı.

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Beşik Modelleri

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, bir süredir taşınma planları yapıyordu. Şu anda oturdukları evin, hayranları tarafından bilinmesi ikiliyi rahatsız ediyordu. Yakışıklı oyuncu ile eşi, aradıkları evi Çengelköy’de buldu. Ünlü çiftin taşınacakları evin çevresinde Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, Yılmaz Erdoğan ve Sadettin Saran da oturuyor.

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