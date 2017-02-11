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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer isyan etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer isyan etti!.21963
  • Giriş : 11.02.2017 / 11:41:00

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer isyan etti.

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Boşanma kararları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Şener'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf Başak Dizer'in sinirlerini bozdu. Dizer'in yaşı üzerine başlayan tartışmalar üzerine açıklama geldi.

Başak Dizer'in, çevresine 1978 değil 1980 doğumlu olduğunu söylediği ve yaşını küçük göstermek istediği öne sürülmüştü. Ünlü isim, bu yöndeki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

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