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Kıyı Emniyeti: Tüm personel tahliye edildi!

Kıyı Emniyeti: Tüm personel tahliye edildi!.20710
  • Giriş : 27.04.2017 / 16:06:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 16:11:38

Kıyı emniyeti, Karadeniz'de batan gemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Kıyı emniyeti, Karadeniz'de batan gemi ile ilgili bilgi paylaştı ve batan gemideki tüm personelin kurtarıldığını bildirdi.

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