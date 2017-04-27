Kıyı Emniyeti: Tüm personel tahliye edildi!
Kıyı emniyeti, Karadeniz'de batan gemi ile ilgili bilgi paylaştı ve batan gemideki tüm personelin kurtarıldığını bildirdi.
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