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Kızılay, 23 Nisan'ı Sevgi Evleri'nde kutladı

Kızılay, 23 Nisan'ı Sevgi Evleri'nde kutladı.26062
  • Giriş : 24.04.2017 / 13:54:00

Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, Kızılay’la neşe dolu bir gün geçirdi.

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Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Türk Kızılayı’nın Sevgi Evleri’nde yürüttüğü Kar Tanesi Projesi kapsamında düzenlenen Mavi Çocuk Festivali ile kutladı.

Adana Vali Yardımcısı Mehmet Seymen, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı  Yönetim kurulu üyesi Ahmet Çolak ve Kızılay gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, piknikle başladı. Seymen ve Saygılı, çocuklara yemekleri mangal başında bizzat ikram etti. Daha sonra çocuklar ve Kızılaycılar, hep birlikte yer sofrasına oturarak, yemeklerini yedi. Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara, yemek sonrası aşure ve dondurma ikram edildi.

HER YAŞ GRUBU İÇİN AYRI AKTİVİTE

Yemeğin ardından etkinliğin en neşeli bölümüne geçildi. Kızılay’ın genç gönüllüleri, hazırladıkları birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocukların neşe içerisinde bir gün geçirmelerini sağladı. 23 Nisan hatırası olarak el baskılı afişin hazırlandığı etkinliğe, Sevgi Evleri’nde kalan 5-18 yaş arası tüm çocuklar katıldı. Kızılay gönüllüleri, her yaş grubu için farklı bir aktivite gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Mehmet Seymen, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında çocuklara, “Sizler ülkemizin, insanlığın geleceğisiniz ve her şey sizlere emanet edilecek. Bu bilinçle Gazi Meclisimizin kuruluşu sizler için, tüm dünya çocukları için bayram olarak hediye edilmiş. Bayramınız kutlu olsun, yüzünüz hep gülsün" diye seslendi.

Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da milletin iradesini ortaya koyan TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını belirterek, “Bugün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir Milli Mücadele’de emeği geçen herkesi saygıyla anıyor, çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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