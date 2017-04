Kızkalesi teşvikle turizmin bir numarası olur

Korykos Antik Kenti ile 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, bu yıl turizmde adeta patlama yaşamayı bekliyor. Bu güzel cennet köşesinin hak ettiği yere bir an önce gelebilmesi için büyük uğraşlar veren Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, iklimi ve coğrafi konumuyla hayranlık uyandıran bir il olan Mersin’in, Antalya gibi desteklenmesi halinde turizmde önemli bir sıçrama yapabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.“TEŞVİK KIZKALESİ’Nİ UÇURUR”“Antalya nasıl teşviklerle ‘turizmin kalbi’ olduysa, Mersin de olabilir” diyen Çalışkan, “Mersin, eşsiz güzellikteki denizi, tertemiz sahilleri ve tatilcileri binlerce yıl öncesine götüren tarihi mekânları ile büyük bir potansiyele sahip. Bizim bu potansiyeli bir an önce harekete geçirmemiz lazım. Bunun için de Mersin turizminin teşviklerle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Mersin’de turizm için gerekli olan her şey var ama bunun için bir de itici güç lazım. O güç de teşvik. Devletin sağlayacağı teşvikle hem Kızkalesi hem Mersin Türkiye turizminin bir numarası olur. Çünkü Mersin, turizmin parlayan yıldızı olmak için çok müsait bir şehir” ifadelerini kullandı.Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra portakalı, limonu, serası, sebze ve meyve üretimi ile Türkiye’ye ve ihracat yoluyla tüm dünyaya 12 ay boyunca hizmet eden bir il olduğunu söyleyen Çalışkan, “Tek eksiğimiz yatırım. Eğer yatırım gelirse kısa sürede Kızkalesi Türkiye’nin en güzel tatil beldesi olur” diye konuştu.