Kızkalesi teşvikle turizmin bir numarası olur

Giriş : 20.04.2017 / 10:38:00

Türkiye’nin en güzel kumsalları ve en kıymetli tarih hazinelerine sahip Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi beldesi, bu sezon da tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm beldeleri arasında yer almayı hedefliyor.