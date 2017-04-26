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Kızlay: Tüm çocuklar çiçektir

Kızlay: Tüm çocuklar çiçektir.26513
  • Giriş : 26.04.2017 / 09:40:00

Kızılay, Suriyeli çocukları bayram kutlamasıyla uğurladı.

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Türk Kızılayı Adana Şubesi ve Kızılay’ın genç gönüllüleri, ülkelerine dönmek üzere İl Göç İdaresi’nde işlem yaptıran yabancı ailelerin çocuklarına uzun süre unutamayacakları eğlence dolu bir gün yaşattı.

Türkiye’nin iyilik ve merhamet eli Türk Kızılayı, ülkelerindeki çatışmalardan dolayı Türkiye’ye sığınan yabancı ailelerin çocuklarına yönelik eğlence programı organize etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen aktiviteye, ülkelerine dönmek üzere İl Göç İdaresi’nde işlem yaptıran çoğunluğu Suriyeli ailelerin çocukları katıldı.

Yaşadıkları bölge güvenli hale geldiği için ülkelerine dönme hazırlığı yapan ailelerin çocukları, müzik ve palyaço eşliğinde gönüllerince eğlendi. Birçoğu Türkiye’de dünyaya gelen ve aileleriyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocuklar, etkinlikte uzun süre unutamayacakları anlar yaşadı. Kızılay gönüllüsü gençlerin yüzlerini rengarenk boyadığı çocuklara, boyama kitabı, boyama kalemleri ile diş fırçası hediye edildi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, “Bu çocuklar ve aileleri, Suriye’ye döndüklerinde ülkemizi güzel hatırlasınlar. Çocuklara ait bir bayram olduğunu bilsinler. Bütün gayretimiz bunun için. Belki de bu çocuklarımızın ilk Çocuk Bayramı kutlaması. Umut ediyoruz ki son olmaz. Bu çocuklar barış ve huzur içinde yaşarlar. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına hak ettikleri standartlarda yaşam ve güzel bir gelecek diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” . çocuklar çiçektir onları koruyalım hak ettikleri geleceği hazırlayalım dedi

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