KKTC'de liderler buluşacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis KKTC'de 16 Nisan'da kritik bir toplantı yapacak. 2 lider İsviçre'nin Crans-Montana kentinde de bir araya gelmişti.
Kıbrıs'ta liderler 16 Nisan'da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Ofisinden yapılan açıklamaya göre, liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00'da başlayacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantileri" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Külliye'den Fransa'ya telefon
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un danışmanı ile görüştü.
CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti
CHP'li vekil Tacettin Bayır, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rezil etti.
Külliye'den Fransa'ya sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Fransa'nın açıklamasına sert tepki geldi.