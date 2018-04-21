Facebook Twitter Rss

Koalisyon güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu

Koalisyon güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu.22786
  • Giriş : 21.04.2018 / 11:36:00

Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de yanlışlıkla sivilleri vurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, korkunç bir hataya imza attı. Koalisyaonun Yemen'de yanlışlıkla sivilleri vurduğu, 14 kişinin ise saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ülkede meşru yönetime destek veren Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde düzenlediği "hatalı" saldırıda sivilleri taşıyan bir aracın hedef alındığı duyuruldu.

Hava saldırısının, El-Berah bölgesinde kurulan pazardan dönen sivilleri taşıyan 4 çekerli bir araca yönelik olduğu belirtilen açıklamada, olayda 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NTV

Yasmin Erbil'den 'Anıl Tetik' açıklaması

İran'dan ABD'ye tehdit!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan ABD'ye tehdit!

İran'dan ABD'ye tehdit!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'ya sert tepki gösterdi.

Kırbaçlanan kadını izlemek için arbede

Kırbaçlanan kadını izlemek için arbede

Endonezya'da kırbaçlanan kadını izlemek kadınlar birbirini ezdi.

 

İran meydan okudu: Her silahı üreteceğiz

İran meydan okudu: Her silahı üreteceğiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsrail ve ABD'ye meydan okudu.

Başbakan, bu kez cami kapatmakla tehdit etti

Başbakan, bu kez cami kapatmakla tehdit etti

Avusturya Başbakanı Kurz, bu kez cami kapatmakla tehdit etti.

 

Trump'tan Kim Jong yorumu: Sabırsızlanıyorum

Trump'tan Kim Jong yorumu: Sabırsızlanıyorum

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Çipras'tan flaş Türkiye açıklaması

Çipras'tan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya