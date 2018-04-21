Koalisyon güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu
Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, korkunç bir hataya imza attı. Koalisyaonun Yemen'de yanlışlıkla sivilleri vurduğu, 14 kişinin ise saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ülkede meşru yönetime destek veren Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde düzenlediği "hatalı" saldırıda sivilleri taşıyan bir aracın hedef alındığı duyuruldu.
Hava saldırısının, El-Berah bölgesinde kurulan pazardan dönen sivilleri taşıyan 4 çekerli bir araca yönelik olduğu belirtilen açıklamada, olayda 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
NTV
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