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Kocaeli'de 17 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Kocaeli'de 17 kişi FETÖ'den gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 04.01.2018 / 14:33:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli'nde operasyonlar yapıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5’i ihraç, 1 emekli, 20’si muvazzaf askeri personel hakkında gözaltına kararı verildi. 1 Albay, 1 Yarbay, 2 Binbaşı, 8 Yüzbaşı, 8 Üstteğmen ile 6 Teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya Samsun ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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