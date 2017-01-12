Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Türkiye'nin dört bir yanında kanlı eylemler düzenleyen terör örgütü DEAŞ'ın militanlarına yönelik güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları devam ediyor.
Düzenlenen operasyonlarda 10 Çeçen uyruklu şahıs terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
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