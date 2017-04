Kocaeli Körfezi'nde panik! Yanıyor!

Kocaeli Körfezi'nde bir tankerde yangın çıktı. Yükselen alevlere hemen müdahale edilerek yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden römorkörlerin birinde 3 personel hastaneye kaldırıldı.İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında LPG yüklü bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti. Kaptan köşkündeki patlamadan sonra çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı. Yangına müdahale eden römorkörlerden biri yandı. Bunun içindeki 3 tane mürettebat hastaneye gönderildi. Geminin içinde yaralı olmadığı belirtildi.Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yangın sonrası denize atlayanlar oldu. Geminin içinden de yangına müdühale edildi. Şu an kontrol altına alındığı bilgisi geliyor. Hem Donanma Komutanlığı hem belediye ekipleri hem de firmanın personeli içeriden müdahale ediliyor. Mürettabatla ilgili bir tehlike yok. Yangın çıkınca denize atlamışlar. Kurtarıldılar."Yanan tanker, TÜPRAŞ tesislerine 600-700 metre mesafede bulunuyor. İTÜ Öğretim üyesi Abdurranman Kılıç, NTV yayınında bir an önce soğutma çalışmasının başlanması gerektiğini, tankerin denize uzağa çekilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Gemi çekilirken her iki taraftan soğutma yapılması gerek. En azından 4 tane römorkörün su sıkması gerekirdi. Bir yandan soğutma yapılırken çekilme yapılması lazım. Şu anda çekilmesi risk taşır" dedi.HÜRRİYET