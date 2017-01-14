Kocaeli'nde halk otobüsü alev alev yandı!
Kocaeli'nde seyir halindeki halk otobüsünün yandığını görenler panik yaşadı. Alev topuna dönen otobüsü içindeki vatandaşlar telaşla terk etti.
Meydana gelen olayda hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken cadde uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Olay, İzmit ilçesi Kolordu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı. Otobüsün içerinde yangının başlamasıyla şoför otobüsü durdurarak yolcuların dışarı çıkmasını sağladı. Yolcular panik halinde alevler içerisindeki otobüsten kaçtı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Yangının çevreye sıçramaması için cadde trafiğe kapandı.Olayı gören vatandaşlar yangına kendi araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken yolcuların yaşadığı panik ve korku yüzlerine yansıdı. Kimi yolcular göz yaşlarını tutamadılar. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.
DİĞER HABERLER
Saldırıyı yapan teröristin kimliği belli oldu
Adana Valiliğine saldırı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu.
TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama yaptı.
Seren Serengil'in eski eşi vuruldu
Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun saldırıya uğradı.