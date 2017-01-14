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Kocaeli'nde halk otobüsü alev alev yandı!

Kocaeli'nde halk otobüsü alev alev yandı!.19705
  • Giriş : 14.01.2017 / 14:41:00

Kocaeli'nde seyir halindeki halk otobüsü cayır cayır yandı.

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Kocaeli'nde seyir halindeki halk otobüsünün yandığını görenler panik yaşadı. Alev topuna dönen otobüsü içindeki vatandaşlar telaşla terk etti.

Meydana gelen olayda hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken cadde uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Olay, İzmit ilçesi Kolordu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı. Otobüsün içerinde yangının başlamasıyla şoför otobüsü durdurarak yolcuların dışarı çıkmasını sağladı. Yolcular panik halinde alevler içerisindeki otobüsten kaçtı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangının çevreye sıçramaması için cadde trafiğe kapandı.Olayı gören vatandaşlar yangına kendi araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken yolcuların yaşadığı panik ve korku yüzlerine yansıdı. Kimi yolcular göz yaşlarını tutamadılar. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

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