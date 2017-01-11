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Kocaeli'nde tehlikeli gerginlik

Kocaeli'nde tehlikeli gerginlik.23529
  • Giriş : 11.01.2017 / 18:46:00

Kocaeli Üniversitesi'nde tehlikeli bir gerginlik yaşandı.

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Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciler arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hiç istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavgaya polisler müdahale etti.

Geçen ay yapılan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimlerini Fahrettin Porsuk bir oy farkla kazanırken, seçimi kaybeden Metin Geldeş seçime itirazda bulundu.

Seçimin usulünde yapılan aykırılıklar nedeniyle bugün Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimi yenilendi.

Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonu’nda yapılan seçimde Fahrettin Porsuk 18 oy, Metin Geldeş ise 23 oy aldı. Metin Geldeş’in başkan seçilmesinin ardından iki başkan adayını destekleyenler arasında gerginlik yaşandı.

Üniversitenin B kapısının önünde iki grup arasında arbede yaşanırken, polis müdahalede bulundu. 37 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis üniversitede iki başkan adayını destekleyen grupları sakinleştirdi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü üniversiteye gelerek polisten bilgi aldı.

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