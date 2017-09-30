Kocaman: Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kartları havada uçuştuğu Beşiktaş maçının Akhisar karşılaşmasındaki etkisini dile getirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 1-0'lık TM Akhisarspor mağlubiyetinin ardından, "Beşiktaş başkanı 3 gün art arda televizyona çıktı, sonra böyle hakem geldi." dedi.
G EÇEN hafta Ali Palabıyık’ın verdiği kırmızı kartlar, penaltılar ve vermediği gol ile penaltıyla çok konuşulan derbinin ardından dün bir açıklama yaparak “Bizi, Beşiktaş’ı yendiğimize pişman ettiler” diyen Aykut Kocaman dün Akhisar karşısında hakem Bülent Yıldırım’ın kendilerini mağdur ettiğini öne sürdü.
F.BAHÇE’NİN 1-0 kaybettiği maçın ardından, Skrtel ve Alper Potuk’a gösterilen kırmızı kartların haksız olduğunu savunan Kocaman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Oyun anlamında düzeltebileceğimiz şeyler var. Düzeltemeyeceğimiz şey ise 1. dakikadan itibaren çok net gözüktü.
‘NİYETİ BELLİYDİ’
BİZİ Beşiktaş’ı yendiğimize pişman ettiler, çok net! Alper’i hangi akla attı? Geçen hafta Babel yüzde 100 vuruyor, devam.
BEŞİKTAŞ Başkanı 3 gün art arda televizyona çıktı, sonra böyle hakem geldi. Bülent Yıldırım’ın vücut dili çok net gözüktü. Niyeti belliydi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hakem, geçen sezon Bursa-Beşiktaş maçında, Quaresma’yı, Alper’in yaptığının 5 mislinde atamayan hakemdi” dedi.
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