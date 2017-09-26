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Kocaman: Beşiktaş için onu söylemeyeyim!

Kocaman: Beşiktaş için onu söylemeyeyim!.11206
  • Giriş : 26.09.2017 / 09:13:00

Tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, derbi ile ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın olaylı derbi sonrası Beşiktaş hakkında 'söylemeyeyim' dediği şey ortaya çıktı.

Kocaman "Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu. Bir hava yakalamamız gerekiyordu, bunu başardık. Beşiktaş'ın özgüveni hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla çok yüksekti. Aslında özgüven ve de bir başka kelime daha var ama onu söylemeyeyim şimdi." diye konuşmuştu.

Aykut Kocaman'ın 'şimdi söylemeyeyim' dediği kelimenin ne olduğu büyük merak uyandırmış, o kelime hakkında tahminler yürütülmeye başlanmıştı.

Aykut Kocaman'ın söylemek istemediği o sözcüğün ne olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Atilla Gökçe, Aykut Kocaman ile konuştuğunu belirterek o kelimenin ne olduğunu öğrendiğini açıkladı.

İddiaya göre Kocaman orada 'kibir' kelimesini kullanmak istemiş ancak Beşiktaş'a saygı gösterdiği için o ifadeyi dile getirmemiş.

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