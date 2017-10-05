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Kocaman: G.Saray'ı yenip yeniden başlayın

Kocaman: G.Saray'ı yenip yeniden başlayın.13766
  • Giriş : 05.10.2017 / 08:22:00

Teknik adam Aykut Kocaman, Galatasaray derbisini iple çekiyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Galatasaray ile karşılaşacağı maçla ilgili oyuncularını uyardı.

Her ne kadar zorlu deplasmana gidecek olsalar da takımının büyük maçlardaki performansına çok güvenen deneyimli hoca, Türk Telekom Stadı’ndan 3 puanla ayrılmaları halinde ligdeki dengeleri değiştireceklerine inanıyor.

Aykut Hoca, “Eğer önümüzdeki 2 maçı da kazanırsak ligi yeniden başlatmış oluruz. Gördüğünüz gibi her takım puan kaybedebiliyor. Biz zorlu maç fikstürünü atlattığımızdan bundan sonraki süreçte zirveye tırmanacağımız periyoda gireceğiz. Aradaki puan farkına takılmayın. Hafta hafta azaltacağız” ifadelerini kullandı.

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