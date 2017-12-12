Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor
Sezona iyi başlayan ancak duraklama dönemine girerek istifa dedikodularının patlak verdiği Fenerbahçe'de sular duruldu. Takımın olumlu gidişatı hakkında Aykut Kocaman'dan açıklama geldi.
4’te 4 yapmanın öz güveni içinde olan sarı-lacivertlilerin teknik patronu fark çift hanelerdeyken telaffuz ettiği ‘Şampiyon olacağız’ tahminini şimdi daha bir gür sesle söylüyor ve ilk yarıdaki kalan 2 maç için dikkat çekiyor.
Kanarya adına sezon pek de iyi başlamamıştı. Üst üste gelen puan kayıpları ve sonrasında Aykut Kocaman’ın 1-1’lik Osmanlıspor maçı sonrası “Gereğini yapacağım” sözü olayı istifaya kadar götürmüştü. Ancak haftalar ilerledikçe ve puan farkı çift hanelere çıktıkça Kocaman’ın söylemleri hep aynıydı. Galatasaray’ın takipçilerine attığı puan farkının suni olduğuna vurgu yapıyor, aranın kapanacağını işaret ediyor ve üstüne basa basa, inana inana şampiyon olacaklarını ifade ediyordu. Gelinen süreçte zamanın Aykut Kocaman’ı haklı çıkardığı bir gerçek. Puan farkı bırakın çift haneleri tek maçlık bir duruma kadar indi. Zirvedeki takımlarla makas daraldı.
Başkan Aziz Yıldırım’ın arkasında durmasıyla görevine devam eden ve hiçbir şey olmamış gibi işine dört elle sarılan Kocaman şu anda daha bir öz güvenli ve mutlu. Aynı zamanda da çok umutlu. Takımla toplantısında “Dört final maçını kayıpsız geçmeyi başardık, artık kaldı 2 final maçı (Karabük ve Konya). Bu iki maçı da kayıpsız geçerek devre arasına 35 puanla girmeliyiz. Sezon başında fazlasıyla puan kaybettik artık puan kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Zor günlerdeki reaksiyonunuz beni geleceğe yönelik daha da umutlandırıyor. Herkeste taşın altına elini koyma gayreti var ve bundan son derece memnunum. Kalan iki maçta da F.Bahçe’ye yakışır savaşçı mücadeleci futbolumuzu sürdürmeliyiz” diye konuştu.
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