'Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman, yarıda kalan ve TFF tarafından kaldığı yerden oynanmasına karar verilen derbiye Beşiktaş'ın çıkmama kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı hem yumuşatmak için, hem de farklı yerlere farklı mesajlar vermek için bunu yaptıklarını düşünüyorum.
Beşiktaş'ın maça çıkmayacağız demesi bana pek inandırıcı gelmedi. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. Şenol Güneş'in başının yarılmamasına rağmen yarıldığını söylemedi, hükmen mağlubiyeti gerektiriyordu.
Beşiktaş çıkar da, bizi yenerse ilk kutlayan ben olacağım. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması inandırıcı gelmiyor.
Maçı tatil ettiren nedenlerden biri için Şenol Güneş'in başının yarılması yazılmış. Gerçekleri söylemeliyiz, yalana yalan demek lazım. Ben bu dünyanın içinden gelen bir insanım. Her şeyden evvel futbolseverim. Sahada bitsin diyorum, Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik.
Çok net bir şekilde Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ne beklentiler olduğunu bilmediğim bir kararın uygulanması olarak görüyorum."
BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş Kulübü'nün ciddi bir karar aldığını ancak bundan vazgeçeceğini düşündüğünü anlatan Kocaman, şunları kaydetti:
"Maçı tatil ettiren gerekçelerden birisi hakemin Şenol hocanın başının yarıldığını yazması. Sahanın içindeyken böyle bir yarılma yok. Açık ve net gözüküyor. Gerçeklerin söylenmesi lazım. Gökhan Gönül'ün net videosu var, hakem kararı olmadan içeri giriyorlar. Delillere bakınca hükmen galibiyeti istemesi gereken taraf Fenerbahçe. Bu dünyanın içinden geliyorum. Futbolun içindeyim. İş 'Sahada bitsin.' diyorum. Beşiktaş'ın bizi 10 kişiyle de yenecek gücü var. Biz de onlara 10 kişiyle orada gol attık. Aldıkları bu karar kuvvetli bir karar ancak arkasında durmaları zor. Beşiktaş'ın sahada yer alacağını düşünüyorum. Bu bizi biraz yumuşatmaya yönelik bir uygulama gibi. Çok lüks, sürpriz olur Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması. Bu tamamen benim değerlendirmem."
"2010-2011 SEZONUNDA BİLE DAHA YIPRATICI"
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki en yıpratıcı sezonunu geçirdiğini dile getirdi.
Kocaman sözlerine şöyle devam etti:
"2010-2011 sezonu bile bu kadar yıpratıcı olmadı. Bu sezon hepsinden daha yıpratıcı bir sezon oldu. Kendi maçlarımızı kazanmak ligi şampiyon tamamlamaya yetmiyor. Önemli bir hafta. Üzerimizdeki 3 rakip ikisi birbirleriyle oynuyor, diğeri Osmanlıspor deplasmanında. Muhtemel puan kayıplarının olacağı bir hafta. Son derece olumlu olarak söylüyorum, cüretkar oyun yapısına sahip Kasımpaşa'yı geçmemiz gerekiyordu. İlk yarı kendi adımıza doğru oyunu çok başarılı oynayamadık. Öne geçmemize rağmen dengemiz bozuktu. İkinci yarı son derece hızlı başladılar ve bunu kontrol edemedik. Maç boyunca zaman zaman aksak görüntü göstermesine rağmen Şener'in olağanüstü golü maçı bize çevirdi. Büyük bir umutla yarını bekliyoruz."
Kasımpaşa maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararları da değerlendiren Kocaman, "Kasımpaşa'nın net bir penaltısını vermedi. Bizim de lehimize 3 penaltı vardı. Cüneyt Çakır'ın affedemeyeceğim görüntüsü 94. dakikada Beşiktaş maçında sarı kartlık pozisyonda lehimize faul vermemesi. O pozisyon kalemizde gol oldu ve rakibimize ikili averajı kaybettik." ifadelerini kullandı.
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