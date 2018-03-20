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Kocaman: Rakipleri değil hakemleri yenemeyiz!

Kocaman: Rakipleri değil hakemleri yenemeyiz!.16700
  • Giriş : 20.03.2018 / 17:25:00

Fenerbahçe Başkanı Aykut Kocaman'ın hakemlere tepkisi bitmiyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde yaşanan hakem hatalarına bir kez daha tepki gösterdi.

F.BAHÇE-G.Saray derbisi bitse de hakem tartışmaları bitmiyor. “3 penaltımız verilmedi” diyerek çalınmayan penaltılara olan isyanını basın toplantısında dile getiren F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman önemli itiraflarda bulundu:

“BİZ rakipleri yeneriz ancak hakemleri yenemeyiz. Kimse görmek istemiyor, sezon başından beri hakkımız yeniyor. Sadece G.Saray ile 2 maçta verilmeyen penaltılar, çıkmayan kartlar var. Yine 2 Beşiktaş maçında hakemler göz göre göre bizi ezmeye çalıştı.

İŞİN ilginci bunlar yerine ‘maç içinde şu mu oynasaydı bu mu oynasaydı’ tartışılıyor. Taraftarımız da tartışmalardan etkileniyor. Konuşmaya devam edeceğim. Hem de bıkmadan usanmadan. İsyan edeceğim, çünkü hakkımız yeniyor. Ayrıca boş konuşmuyoruz. Konuşmalarımın bir altyapısı var. Kritik maçlarda hakkımız verilseydi şu an aynı puanda olmazdık.”

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