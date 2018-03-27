Kocaman: Rakiplerimiz puan kaybedecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının şampiyonluk yarışından kopmadığını, aksine rakiplerinin puan kaybedeceğine inandığını söyledi.
“Üstüne basa basa söylüyorum.Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz puan yitirecek. Ancak biz her karşılaşmayı almak zorundayız.”
MİLLİ arada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor’la oynanan hazırlık maçı farklı kaybedilse de teknik heyette moraller yerinde. Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda altyapıdan yapılan takviyelerle Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 17 kişi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik patron Aykut Kocaman, sürekli konuşmalar yapıyor.
1’E 1 diyaloglar arttığı Samandıra’da Spor Toto Süper Lig’deki Kayserispor maçının önemine dikkat çeken Kocaman, ellerindeki fikstür avantajını değerlendirebilmeleri için 8’de 8 yapmak zorunda olduklarını söyledi. Hiçbir karşılaşmanın oynanmadan kazanılmadığının altını çizen deneyimli hoca, “Artık bu dakikadan sonra yarım puan bile kaybetme lüksümüz yok. Üstüne basa bana söylüyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedecek ama biz kazanmak zorundayız.
MİLLİ takıma giden futbolcuların sakatlık yaşamadan dönmesi bizim için çok önemli. Artık telafisi olmayan haftalarda herkese ihtiyacım olacak. Herkes kendini hazır tutacak ve sorumluluğunun farkında olacak” ifadelerini kullandı. Kocaman bu konuşmalara milli takımlarından dönen oyuncuların antrenmanlara başlamasıyla birlikte devam edecek.
ŞAMPİY10
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