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Kocaman: Şanssızdık, çalışmaya devam

Kocaman: Şanssızdık, çalışmaya devam.16651
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:29:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 3-2 yenilerek tarihinin en kötü sezon balangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

beIN Sports’a konuşan Aykut Kocaman, sezon başından bu yana yaşadıkları şanssızlıklardan yakındı. Kalelerine gelen ilk topların gol olmasına anlam veremediğini söyleyen Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarihinin en enteresan sezonlarından birini yaşadıklarını belirtti.

Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Aykut Kocaman, çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:
“Gerçekten konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından bu yana klasiğimiz olmuş gibi görünüyor. Kaleye gelen ilk topta golü yiyoruz. İkinci golden sonra geriye dönmek çok zordu. Futbolcularım bunu başardı. Ancak galibiyet için saldırdığımız zaman kaleye gelen bir topla yine golü yedik. Yapacak bir şey yok… Çalışmaya devam…

Alınan kötü sonuçlar takımın oturma süresini bir adım geriye attırıyor. Gençlerbirliği maçında 10 kişi kalan rakibimiz karşısında tamamen geriye çekilen ve 5-6 pas yapamayan bir takıma dönüştük. Özgüven eksikliğinin sonucu… Fenerbahçe tarihinin en enteresan sezonlarından birini yaşıyoruz. Kalemize gelen ilk toplarda gol yiyoruz. Onlarca şut, onlarca pozisyon, onlarca orta… Ama rakibinizden az gol attığınızda yeniliyorsunuz. Bunca emeğe ve çabaya rağmen bir türlü istediğimiz galibiyetleri alamıyoruz.”

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