Kocaman: Şenol Güneş'te kan yok yara yok
Fenerbahçe Başkanı Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşananlar hakkında konuştu ve Şenol Güneş'in başında kan görmediğini belirtti.
Aykut Kocaman: 'Kim olursa olsun bir şey atılması yanlış. Bunu kınıyorum'. 'Bakıyorsunuz, kafayı yardığı söylenen çakmak ortada yok'. 'Şenol Güneş'in başında kan görseydim, lanet olsun maça derdim.'
HÜRRİYET
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