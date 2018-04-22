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Kocaman: Şenol Güneş'te kan yok yara yok

Kocaman: Şenol Güneş'te kan yok yara yok.23812
  • Giriş : 22.04.2018 / 14:23:00

Teknik adam Aykut Kocaman, olaylı maçın ardından açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Başkanı Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşananlar hakkında konuştu ve Şenol Güneş'in başında kan görmediğini belirtti.

Aykut Kocaman: 'Kim olursa olsun bir şey atılması yanlış. Bunu kınıyorum'. 'Bakıyorsunuz, kafayı yardığı söylenen çakmak ortada yok'. 'Şenol Güneş'in başında kan görseydim, lanet olsun maça derdim.'

HÜRRİYET

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