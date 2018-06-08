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Kocaoğlu: Metro için para hazır, onay bekliyoruz

Kocaoğlu: Metro için para hazır, onay bekliyoruz.15741
  • Giriş : 08.06.2018 / 09:42:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca metrosunun yapımı için onay beklediklerini açıkladı.

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Sepet Beşik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca’nın Dumlupınar ve Göksu mahallelerini ziyaret etti. Buca programı sırasında ulaşım yatırımlarına değinen Başkan Kocaoğlu, Buca Metrosu’nun yapım ihalesine çıkabilmek amacıyla hazırladıkları 13.5 km’lik hat projesinin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını, ancak ihale için Kalkınma Bakanlığı onayını beklediklerini duyurdu.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Yüksek Planlama Kurulu tarafından imzaladıktan sonra Buca Metrosu için ihale sürecini başlatacaklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Hat Çamlıkule’den Üçyol’a kadar uzanacak. 2.5-3 milyar liraya mal olacak çok büyük bir proje bu. İzmir’de bir kalemde yapılan en büyük ihale olacak. 500 milyon euroluk kredi görüşmesini bitirdik. 5-6 aydır Kalkınma Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz” dedi.

BÜYÜK BİR ADIM

Başkan Kocaoğlu, Cumartesi günü temelini atacakları Narlıdere Metrosu’ndan sonra, onay geldiği takdirde 6 ay içinde Buca Metrosu’nun temelini atacaklarını müjdeleyip, “Buca, kent içi ulaşım açısından en zorlu bölgelerden. Bu yatırımla birlikte hem bölgenin yaşadığı sıkıntıları çözmüş hem de çağdaş, çevreci ulaşım adına büyük bir adım atmış olacağız” dedi.

Habertürk

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