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Kocasakal: Atatürk düşmanlarıyla yürümem

Kocasakal: Atatürk düşmanlarıyla yürümem.12652
  • Giriş : 06.07.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 06.07.2017 / 13:03:15

Ümit Kocasakal, CHP yürüyüşü ile ilgili sert sözler sarfetti.

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Eski İstanbul Barosu Başkanı ve akademisyen Ümit Kocasakal, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve akademisyen Ümit Kocasakal 'Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem' dedi.

Konuşmasına katılanların geçmişteki pek çok kumpas ve tertibe destek olmuş olabileceğini söyleyerek devam eden Kocasakal, CHP'nin, partinin kurucusuna düşman kişilerle yürümeyeceğini söyledi.

Kocasakal şu ifadeleri kullandı: Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Atatürk düşmanları ile de yürümem. Şöyledir benim kafamdaki şey; Atatürk düşmanı için onun da hakkı, adaleti elde etmesi için yürürüm ama Atatürk düşmanı ile yürümem hele ki yürüyüşü yapan CHP ise.

Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu daha önceden Atatürk ile ilgili neler söylediğini bilmiyor muyuz? Aptal mı herkes? Bir de sen CHP isen, hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanı ile yürüyemez.

CNNTURK

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