Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, İstanbul Taksim'de düzenlediği toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylığını açıkladı. Kocasakal, salonda alkışlar ve İzmir Marşı ile karşılandı.
Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Kocasakal, "Çıkış noktam şu; Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır." dedi.
ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?
Ümit Kocasakal 11 Mayıs 1966'da Köln'de doğdu. Hukukçu, İstanbul Barosu'nun 2010-2016 dönemlerindeki başkanı, Doçent Doktor ve avukat olan Kocasakal, Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi. Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı olan Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevini sürdürmekte ve öğretim üyeliği yapmaktadır. Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçilmiş olup, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirilmiştir. 23 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştır. 23 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği delegesidir. Ayrıca kendisi Yeditepe Üniversitesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.
HABERTURK
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