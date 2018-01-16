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Kocasakal, CHP Başkanlığına aday mı?

Kocasakal, CHP Başkanlığına aday mı?.12652
  • Giriş : 16.01.2018 / 08:31:00

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday olacağı iddiası Ankara'yı salladı. Kocasakal'ın 17 Ocak Çarşamba günü adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

İstanbul Barosu Başkanlığı'nın eski yönetim kurulu üyelerinden avukat İsmail Altay, sosyal medya hesabından, Ümit Kocasakal'ın 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını yazdı.

Avukat Altay, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Taksim Point Otel'de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar. O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım. Sevgiler. Av. İsmail Altay."

NTV

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