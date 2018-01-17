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Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki.14972
  • Giriş : 17.01.2018 / 14:26:00

İstanbul eski Baro Başkanı Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki geldi.

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İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal, bu sabah yaptığı açıklamasında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu. Kocasakal'a ilk tepki CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'den geldi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Adalet yürüyüşündeki tutumu nedeniyle ben Ümit Bey'in işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum" dedi.

Ümit Kocasakal'ın CHP Genel  Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, okulların cuma günü  yarıyıl tatiline gireceğini anımsatarak, eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

İŞİ KOLAY DEĞİL!

İrgil, CHP'de herkesin genel başkan  adayı olabileceğini söyledi. Adayların, delegeler, üyeler ve taban ile uyum  sağlamalarının çok önemli olduğunu dile getiren İrgil, "Adalet yürüyüşündeki  tutumu nedeniyle ben Ümit Bey'in işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum." dedi.

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