Facebook Twitter Rss

Kök hücre bağışıyla hastalara umut oldular

Kök hücre bağışıyla hastalara umut oldular.15700
  • Giriş : 26.04.2017 / 13:51:00

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında kök hücre bağışında bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türk Kızılayı Adana Şubesi, gönüllü kök hücre vericisi sayısının artırılmasına yönelik yürütülen “Öne Çık, Hayat Kurtar” projesi çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Tüm personelin katılım gösterdiği eğitim, İl Müdürü Ahmet Kırılmaz’ın koordinesinde yapıldı. Eğitim sonunda yaş ve sağlık durumu uygun olanlar, form doldurup, kök hücre bağışı yaptı.

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kırılmaz, Türk Kızılayı'nın insanlık yararına yaptığı tüm çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirterek, “Bugün de kök hücre konusunda hem bilinçlendik hem de bağış için numunelerimizi verdik. Biliyoruz ki milyonlarca ihtimalden biri ama neden o kişi biz olmayalım” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Kırılmaz ve personeline gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederken, “Umut ediyoruz ki verilen kan örnekleri neticesinde hastalara uygun kök hücre eşleşir ve bu şekilde hastaların hayatları kurtulur. Bazı hastalıklar için biliyoruz ki kök hücreden başka çare yok. Bu nedenle de bu anlamlı atmosferi fırsat bilerek yine tüm Adanalılara sesleniyorum; sağlıklı herkesi kök hücre bağıŞIna davet ediyorum” şeklinde konuştu.

18-50 yaş arasında olan sağlıklı her bireyin kolayca kök hücre bağışında bulunabileceğine dikkat çeken Saygılı, “Alınan numune sonucunda, hastaların dokuları ile uygun dokuya rastlanıldığında bağış yapan kişiye sorularak kök hücre nakil işlemi yapılıyor. Bu işlem kan bağışı yapmak kadar kolay. Kök hücreler, aferez yöntemiyle bağışçıdan alınarak hastaya naklediliyor. Bağış yapan kişi günlük yaşamına kaldığı yerden devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Saygılı, kök hücre bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılayı'nın kan bağış merkezleri ya da gezici ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, etkinlik sonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yasal!

Merkez Bankası'ndan kritik karar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü oyuncu tutuklandı

Ünlü oyuncu tutuklandı

Marmaris'te gözaltına alınan ünlü oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı.

TÜSİAD'dan AKPM kararına tepki geldi!

TÜSİAD'dan AKPM kararına tepki geldi!

TÜSİAD'dan AKPM'nin Türkiye ile ilgili kararına tepki geldi.

 

Türkiye Kuzey Irak'ı yine vurdu!

Türkiye Kuzey Irak'ı yine vurdu!

Türk Hava Kuvvetleri, Zap bölgesinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama geldi.

Sevgilisi intihar eden adamdan şok sözler

Sevgilisi intihar eden adamdan şok sözler

Adana'daki intihar hadisesi sonrası yaşananlar şoke etti.

 

20 kişi silahlarla OSB'yi bastı: 1 ölü

20 kişi silahlarla OSB'yi bastı: 1 ölü

Sakarya'da bir iş yerine gündüz vakti silahlı saldırı yapıldı.

HDP'li Uca için karar çıktı!

HDP'li Uca için karar çıktı!

Gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca için karar verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya