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Köklü kulüp Karşıyaka 3 hafta kala küme düştü!

Köklü kulüp Karşıyaka 3 hafta kala küme düştü!.31147
  • Giriş : 15.04.2018 / 10:24:00

Türk Futbolu'nun köklü kulübü Karşıyaka, bitime 3 hafta kala resmen küme düştü.

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Beşik Modelleri

İlk yarısını 0-0 sona eren maçın 50. dakikasında Burak’ın golüne engel olamayan Kaf-Kaf, rakibi Fethiyespor’un Silivrispor’u yenmesiyle 38 yıl sonra 3. Lig’e döndü. Son olarak 1980 yılında 3. Lig’de yer alan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar maç bitimi büyük üzüntü yaşadı. Maçı izlemeye gelen yaklaşık bin 500 futbolsever önce futbolculara tepki gösterdi ardından eski Başkan Mutlu Altuğ’u protesto etti.

GÖRKEM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Maçın sonlarına doğru “En büyük taraftar futbolcular sahtekar, formayı çıkarın, gidin” tezahüratlarını yapan yeşil-kırmızılı futbolseverler, Altuğ için de “Yaptığın oldu mu hainsin Mutlu Altuğ” sloganları attı. 90 dakika sonunda Karşıyakalı futbolcular da adeta yıkıldı. Birkaç hafta önce profesyonelliğe imza atan genç Görkem’in hüngür hüngür ağladığı görüldü. Karşıyakalı taraftarlar olay çıkarmadan tribünlerden ayrıldı.

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